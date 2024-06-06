POCO M6 Plus 5G получит SoC Snapdragon 4 Gen 2

В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне POCO M6 Plus 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройство получит экран с разрешением 2460:1080 пикселей, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 14. По предварительным данным, аппарат также оснастят тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5030 мАч и поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки. Ориентировочная цена и дата официальной презентации пока не раскрываются.