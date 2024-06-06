POCO M6 Plus 5G получит SoC Snapdragon 4 Gen 2

В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне POCO M6 Plus 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройство получит экран с разрешением 2460:1080 пикселей, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 14. По предварительным данным, аппарат также оснастят тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5030 мАч и поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки. Ориентировочная цена и дата официальной презентации пока не раскрываются.

Polestar Phone официально представили…
В прошлом году китайский производитель электромобилей Nio представил свой собственный смартфон, и это, по…
Samsung выпустила One UI 6.1 для почти 10 миллионов устройст…
Сегодня компания Samsung официально объявила, что обновление прошивки One UI 6.1 уже было установлено на …
OnePlus Ace 3V оценен в 275 долларов …
Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью OnePlus Ace 3V, которая обойдется на родном для…
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знал…
Серия смартфонов HUAWEI P в 2024 года отметила 12-летний день рождения, в честь этого компания HUAWEI сде…
Представлен защищенный телефон AGM M9…
Компания AGM, которую мы знаем по неубиваемым смартфонам, выпустила защищенный телефон – AGM M9. Новинку …
iPhone 16 Pro получит ультраширокоугольную камеру на 48 Мп…
Специалисты мобильного рынка отмечают, что текущие смартфоны серии iPhone 15 Pro оснащены 48-мегапиксельн…
Глобальный Huawei Pura 70 Ultra оценили в 1500 евро …
Компания Huawei начала принимать в Европе предзаказы на флагманские смартфоны Pura 70, Pura 70 Pro и Pura…
Официально: Realme GT 6T выйдет в мае …
Компания Realme объявила, что релиз смартфона Realme GT 6T состоится в Индии уже в этом месяце. Тизер под…
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor