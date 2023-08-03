POCO M6 Pro 5G готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз смартфона POCO M6 Pro 5G состоится 5 августа в Индии. По предварительным данным, смартфон оснастят 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20,5:9 и кадровой частотой 90 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, селфи-камерой на 5 Мп или 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, а также версиями на 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.