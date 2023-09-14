POCO M6 Pro 5G вышел в версии с 4/128 ГБ памяти

Компания Xiaomi выпустила в Индии новую версию смартфона POCO M6 Pro 5G, который изначально был доступен в вариантах с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новая конфигурация с 4/128 ГБ памяти оценена в 145 долларов.

Смартфон также оснащается 6,79-дюймовым IPS-экраном с кадровой частотой 90 Гц и разрешением Full HD+, процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, ОЗУ LPDDR4X, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, корпусом с габаритами 168,6:76,28:8,17 мм и массой 199 граммов, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP53, боковым сканером отпечатков пальцев, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 802.11ac и Bluetooth 5.1, ОС Android 13 с прошивкой MIUI 14 «из коробки», аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.
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