POCO M6 Pro обойдется в 180 долларов

Компания Xiaomi представила на международном рынке смартфон POCO M6 Pro, который уже доступен для покупки по цене в 180 и 230 долларов за версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит, глубиной цвета 10 бит, защитным стеклом Gorilla Glass 5 и подэкранным дактилоскопом, однокристальной системой MediaTek Helio G99-Ultra с поддержкой сотовых сетей 4G, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, модулем NFC и предустановленной программной оболочкой MIUI 14 for POCO на базе ОС Android 14.