POCO M6 Pro получит камеру с оптической стабилизацией

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне POCO M6 Pro, официальная презентация которого запланирована на 11 января. Итак, новинка получит AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и тройную основную камеру с главным модулем на базе 64 Мп датчика изображения и оптической стабилизации изображения. Ранее сообщалось о 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G99-Ultra с тактовой частотой до 2,2 ГГц и аккумуляторе ёмкостью 5000 мАч. В прошлом году была выпущена 5G-версия POCO M6 Pro.