POCO M7 5G засветился в Google Play Console

В базе данных Google Play Console обнаружились подробности о смартфоне POCO M7 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с максимальной частотой 2,20 ГГц и графическим ускорителем Adreno 613, экран с разрешением 720:1640 точек и плотностью 320 PPI, 4 ГБ ОЗУ и предустановленную операционную систему Android 14 из коробки.

Напомним, что в конце прошлого года был выпущен POCO M7 Pro 5G, который оснащается 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7025 Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6,67-дюймовым gOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2400:1080 пикселей, пиковой яркостью 2100 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, защитой от воды и пыли (IP64), АКБ на 5110 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и корпусом толщиной 7,99 мм.
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