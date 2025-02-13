POCO M7 5G засветился в Google Play Console

Напомним, что в конце прошлого года был выпущен POCO M7 Pro 5G, который оснащается 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7025 Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6,67-дюймовым gOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2400:1080 пикселей, пиковой яркостью 2100 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, защитой от воды и пыли (IP64), АКБ на 5110 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и корпусом толщиной 7,99 мм.