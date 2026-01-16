POCO M8 5G оценили в 24 тысячи рублей

Компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона POCO M8 5G, который оценен в 24 и 28 тысячи рублей за конфигурации с 8/256 и 8/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. В рамках акции до 31 января новинки будут доступны со скидкой в 2 тысячи рублей.

Напомним, что POCO M8 5G имеет в своём оснащении 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 710, 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, ОЗУ LPDDR4X, встроенную память UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, сдвоенную основную камеру на 50 Мп, фронтальную камеру разрешением 20 Мп, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, модем 5G, корпус толщиной 7,35 мм, защиту от воды и пыли по стандартам IP65 и IP66, прочность по стандарту MIL-STD-810H, аккумулятор ёмкостью 5520 мАч и поддержку 45-Вт быстрой зарядки.