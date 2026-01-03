POCO M8 5G получит процессор Snapdragon 6 Gen 3

Компания Xiaomi раскрыла подробности о смартфоне POCO M8 5G, которые еще не были представлены официально. Итак, аппарат будет основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710. По данным производителя, смартфон набирает в бенчмарке AnTuTu 825 баллов.

Ранее было подтверждено наличие 8 ГБ оперативной памяти, предустановленной ОС Android 16 с прошивкой HyperOS 2.0 и четырьмя номерными обновлениями в будущем, 6,77-дюймового изогнутого экрана с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, тыльной камеры разрешением 50 Мп, корпуса толщиной 7,35 мм и массой 178 граммов, прочности по стандарту MIL-STD-810, защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP66 и поддержки технологии Wet Touch 2.0. Официальный релиз POCO M8 5G запланирован на 8 января.
