POCO M8 Power 5G распаковали до презентации

Бренд POCO опубликовал распаковку смартфона M8 Power, официальная презентация которого состоится сегодня в Индии. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 8000 мАч, поддержки 45-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, 6,9-дюймового дисплея AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, предустановленной прошивки HyperOS 3 на базе операционной системы Android 16 с четырьмя номерными обновлениями ОС в будущем, сдвоенной тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика Light Fusion 400, селфи-камеры разрешением 8 Мп, корпуса толщиной 8,45 мм, закаленного стекла Gorilla Glass 7i и защиты от воды и пыли по стандартам IP65, поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки, а также черной, оранжевой и зеленой расцветок. Ориентировочная цена смартфона составляет 290 долларов.