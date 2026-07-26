POCO M8 Power получит 6,9-дюймовый экран

Известный инсайдер Йогеш Брар поделился подробностями о параметрах смартфона POCO M8 Power, который будет представлен в ближайшее время в Индии. Итак, аппарат получит 6,9-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, 4-нанометровую 8-ядерную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 613, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-память UFS 2.2, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, предустановленную операционную систему Android 16 с фирменной прошивкой HyperOS 3 и четырьмя крупными обновлениями ОС в будущем, ИК-порт, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP65, один динамик, а также расцветки Orange, Mint и Black.

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