POCO M8 Pro 5G вышел в России

В российской продаже появился смартфон POCO M8 Pro 5G, который стоит 32 и 38 тысяч рублей за версии с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно. В рамках акции до конца января новинка будет доступна со скидкой в 2 тысячи рублей.

Напомним, что смартфон характеризуется 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Light Fusion 800) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой проводной и обратной проводной зарядок мощностью 100 Вт и 22,5 Вт, стереодинамиками и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
