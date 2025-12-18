POCO M8 и POCO M8 Pro показали на рендерах

Профильный ресурс WinFuture опубликовал качественные изображения смартфонов POCO M8 и M8 Pro, которые еще не были представлены официально. По данным источника, старшая модель получит батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 6,83-дюймовый экран с разрешение 2772:1280 точек и кадровой частотой до 120 Гц, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. POCO M8 приписывают наличие 6,77-дюймового дисплея, платформы Snapdragon 6 Gen 3, АКБ ёмкостью 5520 мАч и быстрой зарядки мощностью 45 Вт.