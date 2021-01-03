POCO X2 и Redmi K30 4G должены скоро получить обновление Android 11

Компания Xiaomi была частью официальной программы Android 11 Beta.

Таким образом, компания одной из первых начала выпускать стабильные обновления для своих устройств. В настоящее время несколько телефонов компании уже работают на Android 11 по всему миру. Теперь Redmi K30 4G также присоединился к этому списку смартфонов под управлением последней версии Android.

Redmi K30 4G начал получать обновление с номером сборки V12.1.3.0.RGHCNXM и содержит исправление безопасности от декабря 2020 года, помимо новейшей версии Android. В настоящее время он находится на стадии стабильного бета-тестирования и поэтому доступен только избранным пользователям. Поскольку Redmi K30 4G является эксклюзивным для Китая, он имеет только один вариант сборки программного обеспечения.

Этот же телефон также продается в Индии как POCO X2, следовательно и он должен скоро получить обновление до Android 11.
Комментарии и отзывы Xiaomi POCO X2
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