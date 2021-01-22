POCO X2 получит Android 11

В самом начале этого года Xiaomi удивила пользователей смартфоном Redmi K30 4G в Китае обновлением до операционной системы Android 11. Пару недель спустя индийская версия устройства POCO X2 получает последнее обновление ОС. Пользователи POCO X2 в Индии получат новое обновление версии MIUI 12.1 с версией прошивки 12.1.2.0.RGHINXM. Это обновление не только включает в себя несколько исправлений ошибок и исправлений безопасности, но также включает стабильную версию Android 11. Сообщается, что оно весит 2,6 ГБ и в настоящее время развертывается на устройстве через обновление OTA. Благодаря этому POCO X2 становится первым POCO в Индии, получившим обновление до Android 11. Вопрос, когда данная прошивка будет доступна и другим пользователям.