POCO X2 скоро получит обновление ОС

Xiaomi была частью официальной программы Android 11 Beta. Таким образом, компания одной из первых начала выпускать стабильные обновления для своих устройств. В настоящее время несколько телефонов компании уже работают на Android 11 по всему миру. Теперь Redmi K30 4G также присоединился к этому элитному списку смартфонов под управлением последней версии Android. Для тех, кто не знает, Redmi K30 4G начал получать еженедельные сборки MIUI на базе Android 11 еще в конце октября. Однако Xiaomi потребовалось более двух месяцев, чтобы выпустить первую стабильную сборку для этого устройства. Более того, вместе с этим гаджетом получит обновление и смартфон POCO X2, который имеет примерно ту же аппаратную составляющую. Так что ждите апдейт.