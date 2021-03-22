POCO X3 Pro официально представлен

POCO удивила всех ценой на POCO X3 Pro — компания выпустила «убийцу флагманов» по стартовой цене всего 199 евро. Правда, это цена за базовую версию устройства на 6 гигабайт оперативной памяти, тогда как версия на 8 гигабайт будет продаваться за 249 евро. Это немного дороже, но в целом стоимость все равно достаточно привлекательная, особенно если учитывать прочие характеристики устройства. Например, устройство оборудовано диагональю в 6,67 дюйма при разрешении FullHD+ и отверстием под фронтальную камеру в дисплее. Также стоит отметить, что частота обновления у дисплея составляет 120 Гц, а частота дискредитации достигает 240 Гц. Для большинства пользователей этого будет предостаточно, особенно для геймеров, которые хотят наслаждаться шутерами.