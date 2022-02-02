POCO X4 Pro 5G замечен на сайте сертификации

Недавно смартфон под номером модели 2201116PG был замечен на сертификационном сайте Малайзии и в FCC. Листинг показывает, что устройство может носить официальное имя POCO X4 Pro 5G.

Модели 2201116PG (глобальная версия) и 2201116PI (индийская версия) были впервые обнаружены в базе данных IMEI еще в ноябре 2021 года. В то время предполагалось, что эти модели могут дебютировать как телефоны серии POCO X4.

POCO X4 Pro 5G вероятно, будет оснащен 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ с частотой 120 Гц, чипсетом Snapdragon 695 , до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, до 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, Android 11 с MIUI 13 и батареей емкостью 5000 мАч. который поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Он имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру, 108-мегапиксельную (основную) + 8-мегапиксельную (сверхширокую) + 2-мегапиксельную (макро) тройную камеру, боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики.