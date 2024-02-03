POCO X6 Neo готов к выходу

Индийский инсайдер Sanju Choudhary поделился подробностями о смартфоне POCO X6 Neo, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2.4 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и модемом сотовых сетей 5G, 6,67-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, защиты от влаги в соответствии со степенью IP54, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт и 3,5-мм гнезда для наушников. Ориентировочная цена смартфона в Индии составляет 180 долларов. Релиз ожидается уже в следующем месяце.

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