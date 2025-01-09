POCO X7 Pro оценен в 280 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO X7 Pro, которая основана на производительном процессоре MediaTek Dimensity 8400 Ultra (1704000 баллов в AnTuTu). Новинку также оснастили продвинутой системой охлаждения LiquidCool 4.0, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой зарядки, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth, модулем NFC, предустановленной прошивкой HyperOS 2 на основе ОС Android 15 и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Смартфон оценен в 280, 310 и 340 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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