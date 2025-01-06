POCO X7 Pro получит версию Iron Man Edition

Компания Xiaomi официально объявила, что смартфон POCO X7 Pro выйдет в специальной версии Iron Man Edition. Официальный международный релиз устройства ожидается 9 января. Ранее стало известно о наличие 4-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 8400 Ultra, которая набирает в бенчмарке AnTuTu 1704330 баллов, аккумулятора ёмкостью 6550 мАч с ресурсом до 1600 циклов зарядки в течение четырёх лет, поддержки проводной быстрой зарядки мощностью 90 Вт, возможностью работы при температуре до -35 °C, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, IPS-дисплея с разрешением 1,5К и 50-Мп основной камеры.