POCO X7 Pro получит версию Iron Man Edition

Компания Xiaomi официально объявила, что смартфон POCO X7 Pro выйдет в специальной версии Iron Man Edition. Официальный международный релиз устройства ожидается 9 января. Ранее стало известно о наличие 4-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 8400 Ultra, которая набирает в бенчмарке AnTuTu 1704330 баллов, аккумулятора ёмкостью 6550 мАч с ресурсом до 1600 циклов зарядки в течение четырёх лет, поддержки проводной быстрой зарядки мощностью 90 Вт, возможностью работы при температуре до -35 °C, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, IPS-дисплея с разрешением 1,5К и 50-Мп основной камеры.

Realme 13 5G и Realme 13+ 5G готовы к российскому релизу …
Компания Realme объявила о скором релизе в России смартфонов Realme 13 5G и Realme 13+ 5G, которые дебюти…
Смартфон Infinix Hot 50i оценили в 110 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Hot 50i, которая базируется на восьми…
HONOR 300 Ultra оценен в 575 долларов …
Компания HONOR представила в Китае смартфон HONOR 300 Ultra, одной из особенностей которого стала поддерж…
Опубликованы пресс-фото Honor Magic7…
Компания Honor опубликовала официальные изображения флагманского смартфона Honor Magic7, презентация кото…
iQOO Neo10 получит передовой экран …
Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне iQOO Neo10, официальный релиз которого состоится 29 …
За Infinix Hot 50i просят 11 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон Hot 50i, который был представлен в начале этого …
Vivo X200 Ultra получит продвинутую сверхширокоугольную каме…
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station продолжает делиться подробностями об основ…
Смартфон POCO M7 Pro 5G оценен в 175 долларов …
Компания Xiaomi представила на индийском рынке смартфон POCO M7 Pro 5G, который основан на 6-нанометровой…
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor