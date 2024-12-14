POCO X7 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона POCO X7, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал в 1029 и 2907 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По предварительным данным, смартфон также оснастят изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит, регулировкой ШИМ 1920 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, селфи-камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, защитой от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69), батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, модулем NFC, ИК-датчиком, стереодинамиками и подэкранным сканером отпечатков пальцев.
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