POCO X8 Pro Max получит аккумулятор на 8500 мАч

Авторитетный инсайдер Абхишек Ядав раскрыл подробности о смартфоне POCO X8 Pro Max, который будет представлен в ближайшее время. Итак, аппарат получит 6,83-дюймовый OLED-экран TCL M10 с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, производительной однокристальную систему MediaTek Dimensity 9500s с тактовой частотой до 3,7 ГГц и графическим ускорителем Immortalis-G925 MC12, ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-память UFS 4.1, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 20 Мп, батарею ёмкостью 8500 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, двойные стереодинамики, 3D-ультразвуковой дактилсокоп, а также защиту от воды и пыли по в соответствии со степенями IP68/IP69/IP69K.