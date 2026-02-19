POCO X8 Pro получит защиту от воды и металлическую рамку

Надежный инсайдер Абхишек Ядав раскрыл характеристики смартфона POCO X8 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,59-дюймовым OLED-дисплеем TCL M10 с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 120 Гц и яркостью до 2000 нит (HBM), 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8500 Ultra с графическим адаптером Mali-G720 MC8, быстрой оперативной памятью LPDDR5X Ultra, встроенной памятью UFS 4.1, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69/IP69K, металлической рамкой и операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой HyperOS 3.