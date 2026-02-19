POCO X8 Pro получит защиту от воды и металлическую рамку

Надежный инсайдер Абхишек Ядав раскрыл характеристики смартфона POCO X8 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,59-дюймовым OLED-дисплеем TCL M10 с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 120 Гц и яркостью до 2000 нит (HBM), 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8500 Ultra с графическим адаптером Mali-G720 MC8, быстрой оперативной памятью LPDDR5X Ultra, встроенной памятью UFS 4.1, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69/IP69K, металлической рамкой и операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой HyperOS 3.

Vivo X200T получит топовую камеру Zeiss …
Компания Vivo объявила, что официальный релиз смартфона Vivo X200T состоится 27 января. Производитель под…
Samsung Galaxy Z TriFold оказался невероятно популярным…
Samsung Galaxy Z TriFold, представленный на прошлой неделе, сегодня поступил в продажу в Южной Корее. Его…
Huawei Mate 80 оценен в 660 долларов …
Компания HUAWEI объявила о выпуске флагманского смартфона Mate 80, который работает на базе фирменного 7-…
Realme 16 Pro+ 5G выйдет в четырёх версиях памяти …
Информатор Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфоне Realme 16 Pro+ 5G, который еще не был предста…
Motorola Moto G17 оценили в 190 евро …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G17 и G17 Power, которые работают на базе…
Red Magic 11 Air получит аккумулятор на 7000 мАч…
Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Red Magic 11 Air, который еще не был представлен офиц…
iPhone 18 подорожает, но изменится в дизайне…
Apple постепенно приближается к концепции «полноэкранного» iPhone с запуском iPhone 18 в этом году, и ожи…
Apple демонстрирует рекордные продажи iPhone…
Рекордная выручка Apple в первом квартале 2026 финансового года, которая составила 143,7 миллиарда доллар…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor