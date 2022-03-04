POCO объявляет о бесплатной подписке YouTube Premium

POCO объявила о партнерстве с YouTube, чтобы предоставить своим клиентам бесплатную пробную версию YouTube Premium при покупке некоторых устройств POCO. Покупатели POCO X4 Pro 5G и POCO M4 Pro теперь получат два месяца YouTube Premium бесплатно.

Дуэт был запущен 28 февраля в качестве предложений начального среднего класса и имел довольно привлекательные характеристики для своей цены. POCO X4 Pro 5G оснащен чипсетом Snapdragon 695, имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 67 Вт и оснащен основной камерой на 108 МП. POCO M4 Pro оснащен чипом MediaTek Helio G96, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 90 Гц, батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт и основной камерой на 64 МП. Предложение YouTube Premium на данный момент применимо только к этим двум устройствам и действует до 31 января 2023 года. YouTube Premium предоставит вам потоковое видео без рекламы, а также возможность фонового воспроизведения и загрузки в автономном режиме. Вы также получаете доступ к YouTube Music и его каталогу из более чем 80 миллионов песен.