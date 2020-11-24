POCO представит новый флагманский смартфон

Давным-давно Xiaomi представила свой новый бренд, который попытался превзойти OnePlus в своём собственном сегменте флагманских смартфонов. В некоторой степени ему удалось — устройства предлагали характеристики премиум-класса или среднего уровня по более низкой цене, но добивался этого производитель за счет меньшего количества материалов премиум-класса в составе корпуса. Но бренд POCO, ранее также известный как Pocophone, похоже, в последнее время отошел на второй план, особенно после того, как производитель начал запускать модели Xiaomi и Redmi с ребрендингом. Однако во вторник компания попытается вернуться на сцену, по крайней мере, в Европе, с POCO M3, который снова попытается привлечь внимание к новой линейке доступных телефонов среднего класса.