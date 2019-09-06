Предварительный обзор Motorola One Zoom. Шикарные камеры

Характеристики

Нельзя сказать, что неожиданно, ведь в сети уже довольно давно витали слухи о новом смартфоне, но Motorola все же анонсировала свой новый гаджет. Смартфон получил продвинутую систему камер, стильный дизайн и неплохую аппаратную начинку. Более того — обещают весьма приятную стоимость в 400 долларов, что при таком наборе преимуществ и правда крайне интересно.

Камеры

За основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 675 от компании Qualcomm, который является представителем среднего класса, но вполне справляется с любыми поставленными перед ним задачами. Вы без труда сможете запускать даже тяжелые игры, программы или какой-то развлекательный контент, а с более казуальными задачами вовсе проблем не возникнет. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 4 гигабайта, а встроенная память реализована накопителем на 128 гигабайт. То есть, начинка не флагманская, но, если быть объективным, ее хватит на любые задачи, которые вы перед собой поставите. Далеко не всем пользователям нужен смартфон с невероятной мощностью процессора, ведь не все мы играем в тяжелые шутеры целыми днями. В плане производительности у данного устройства все просто отлично.

Дизайн корпуса

Главной особенность данного смартфона является система из камер, которая размещена на тыльной панели. Там вы можете заметить сразу четыре линзы, за которыми спрятаны достаточно продвинутые датчики изображения. Главной камерой Motorola One Zoom является 48-мегапиксельный модуль с поддержкой технологии Quad Pixel — эта камера делает снимки в очень высоком разрешении, они пригодны даже для полиграфии и печати на больших полотнах. Второй модуль обзавелся оптикой для широкоугольной съемки и сенсором на 16 мегапикселей — на эту камеру можно снимать пейзажи, архитектуру, даже групповые фото при определенной сноровке. Третья камера оборудована телефото-объективом и подходит для съемки удаленных объектов. Например, животных в зоопарке или спортивных событий. Здесь уже 8-мегапиксельный сенсор. И, четвертая камера отвечает за расчет глубины резкости, то есть за размытие заднего плана.

Итог

В плане внешнего вида устройство тоже довольно интересное, хотя, как вы сами понимаете, сейчас тяжело как-то демонстрировать изыски дизайна. На фронтальной панели у нас размещен экран смартфона, есть небольшой вырез под фронтальную камеру и на этом все — никаких дополнительных декоративных элементов здесь просто нет. Собственно, как и у любого современного смартфона. На тыльной стороне размещена достаточно большая панель, на которой установлены четыре камеры и логотип компании. Немного левее размещена вспышка, для которой тут не нашлось места. Представлен смартфон в трех цветовых вариантах, которые позволяют вам подобрать более интересное для себя оформление. Особенно понравился фиолетовый вариант — такой цвет сейчас никто не использует и устройство моментально привлекает к себе внимание. Внешний вид тоже достаточно крутой.

Смартфон Motorola One Zoom показывает, что современные устройства могут выглядеть не так, как мы привыкли. Здесь у нас сразу четыре камеры, они выведены на отдельную панель и сейчас такой дизайн кажется как минимум необычным. Снимают камеры отлично, в этом нет никакого сомнения, и если вы покупаете новый смартфон для того, чтобы заниматься мобильной фотографией, то самое время посмотреть в сторону данного гаджета. Вероятно, у него будут наиболее интересные снимки, тем более в своей ценовой категории.