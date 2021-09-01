Panasonic представила игровую акустическую систему SoundSlayer SC-GN01

На Gamescom 2021 компания Panasonic представила игровую акустическую систему SoundSlayer SC-GN01.

Эргономичный дизайн акустической системы SoundSlayer SC-GN01 позволяет легко носить устройство на шее не создавая дискомфорт при длительных игровых сессиях.

Новинка обеспечивает объемное звучание, кроме того, SoundSlayer SC-GN01 сертифицирована для таких игр, как FINAL FANTASY XIV Online и других. Panasonic SoundSlayer SC-GN01 имеет три звуковых режима: режим Role-Playing Game, режим шутера от первого лица и голосовой режим. Также устройство включает специальные режимы для просмотра фильмов и прослушивания музыки.

Двойной микрофон оснащен технологией шумоподавления. Внутри системы расположены четырехканальные динамики способные воспроизводить многоканальный звук 5.1.

Доступность и стоимость Panasonic SoundSlayer SC-GN01 не раскрыты.

Комментарии и отзывы Panasonic SoundSlayer SC-GN01
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