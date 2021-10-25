Panasonic выпустил обновленный мобильник-«раскладушку»

Компания Panasonic выпустила мобильный телефон KX-TU456 в форм-факторе классической «раскладушки», который становится все более популярным в России. Компактная ударопрочная модель станет доступным и понятным устройством для старшего поколения (модель совместима со слуховыми аппаратами) и надежным спутником в условиях, где не хочется рисковать дорогим смартфоном.

На крышке телефона находится панель уведомлений, куда выводятся информация о сообщениях, пропущенных звонках и проч. Крупные цифры и буквы на подсвечиваемых клавишах хорошо читаются даже при недостаточном освещении. Нажатие сопровождается звуковым сигналом, так что пользователь может быть уверен в правильности набираемого номера.

Ударопрочный корпус защищает телефон от повреждений при падении с высоты до 1,5 м. Полный заряд аккумулятора обеспечит работу в режиме ожидания до 25 дней (до 600 часов).

Цветной высококонтрастный 2,4-дюймовый TFT-экран c разрешением 240 × 320 пикселей и четкое меню облегчают навигацию. Емкость телефонной книги превышает 450 номеров, для пяти абонентов можно настроить приоритетный вызов по громкой связи (по кнопке SOS на тыльной стороне телефона). Встроенный эквалайзер позволяет регулировать громкость для каждого голосового диапазона частот (есть выбор из трех режимов). Есть поддержка карт microSD.

Приобрести модель Panasonic KX-TU456 в черном цвете можно в официальном интернет-магазине Panasonic за 3990 рублей.

Комментарии и отзывы Panasonic KX-TU456
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