Патент Google Pixel 4

Компания Google получила патент на телефон, который мог бы стать первым полноэкранным телефоном бренда с дисплеем от края до края. Один из набросков показывает, что этот телефон не имеет выемки и имеет полноэкранный дисплей - у телефона практически нет рамок вокруг экрана.

С задней стороны устройство очень похоже на Google Pixel 2 XL. Смартфон имеет одну основную камеру, сопровождаемую светодиодной вспышкой и датчик отпечатка пальца. Кнопка питания и качелька регулировки громкости расположены справа, а на левой стороне - лоток для SIM-карты. Внизу расположился порт USB Type-C, а сверху установлен микрофон. В телефоне нет 3,5-мм разъема для наушников, как и у телефонов Pixel 2-го и 3-го поколения.