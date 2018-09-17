Передняя панель Huawei Mate 20 Prо засветилась на фото

Известный искатель утечек IceUniverse поделился живыми фотографиями смартфона Huawei Mate 20, который еще не был представлен официально. Если точнее, то на снимках показана передняя панель устройства. Фото подтверждают наличие массивного выреза, в котором будут расположены датчики и фронтальная камера. Также отметим скругленные кромки AMOLED-экрана с разрешением 3120:1440 пикселей. Согласно предыдущим утечкам, на задней панели будет расположена тройная камера и светодиодная вспышка в квадратном блоке. Сканер отпечатков пальцев будет встроен под дисплей. Официальный анонс флагманов Huawei Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 Porsche Design запланирован на 16 октября.