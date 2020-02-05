Переднюю панель Meizu 17 показали на фото

Редактор TrueTech и Get Droid Tips Хиншал Шарма поделился качественной фотографией передней панели флагманского смартфона Meizu 17, который еще не был представлен официально. Отметим загнутый по бокам дисплей, врезанную по центру фронтальную камеру и довольно заметную нижнюю рамку. Ранее сообщалось, что смартфон получит тыльную камеру с тремя модулями разрешением 64, 48 и 20 Мп, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865 и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Официальная презентация Meizu 17 ожидается в первой половине этого года.