Переднюю панель Xiaomi 14 Ultra показали на рендерах

Профильный ресурс MySmartPrice опубликовал изображения передней панели флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra, официальный релиз которого ожидается 22 февраля. Рендеры подтверждают многочисленные слухи о том, что аппарат получит экран с небольшим 2.5D-скруглением со всех четырех сторон.

Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-900) 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (5-кратный оптический зум) и 50 Мп (датчик Sony LYT-900 и 3,2х-кратный зум), фронтальной камеры на 32 Мп, батареи ёмкостью 5300 мАч, поддержки 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и предустановленной HyperOS на основе Android 14.