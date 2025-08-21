Перейти с iPhone на Pixel 10 теперь гораздо проще

На презентации Made by Google компания не только показала смартфоны серии Pixel 10, но и уделила особое внимание пользователям iPhone, которые задумываются о смене экосистемы. Для многих такой шаг связан со стрессом и сложностями переноса данных, и Google решила снять эти барьеры. Покупатели Pixel 10 в фирменном магазине Google теперь получают электронное письмо ещё до доставки устройства. В нём содержатся инструкции, как подготовить iPhone к переносу данных — включая пароли, информацию приложений и данные из кошелька. Таким образом, процесс миграции начинается заранее и становится менее болезненным.

После получения смартфона пользователей встречает встроенный помощник с пошаговыми подсказками. Он помогает пройти ключевые этапы — от базовых настроек и персонализации до включения необходимых функций. Дополняет процесс обновлённое приложение My Pixel, которое даёт подробные инструкции и ускоряет настройку. При необходимости пользователи могут обратиться к ИИ-агенту, который способен как самостоятельно ответить на вопросы, так и подключить к живому консультанту в чате. Google также делает упор на удобство общения — благодаря поддержке RCS в Google Messages пользователи смогут вести «богатую» переписку, не думая о том, какое устройство у собеседника — iPhone или Android. Компания выстраивает максимально плавный и дружелюбный сценарий перехода в экосистему Pixel, что может заинтересовать владельцев iPhone, уставших от ограничений Apple.
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
