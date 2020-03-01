Первая фотография на камеру игрового смартфона Black Shark 3 Pro

Авторитетный инсайдер под ником Xiaomishka поделился первым фото, которое сделано на камеру игрового смартфона Black Shark 3 Pro. На изображении присутствует водяной знак, подтверждающий, что основная камера новинки состоит из трех модулей. Напомним, что Black Shark 3 Pro прочат топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865, поддержку сотовых сетей пятого поколения, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, стереодинамики, модуль NFC для бесконтактных платежей, поддержку WiFi 6, аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Также Black Shark 3 Pro получит уникальное магнитное зарядное устройство в комплекте. Официальный дебют смартфона должен состояться уже 3 марта.