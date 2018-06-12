Первая партия Lenovo Z5 разошлась за одну минуту

Компания Lenovo похвасталась продажами недавно представленного смартфона Lenovo Z5, который может похвастаться одним из лучших сочетаний характеристик и цены на рынке. Как сообщает магазин JD.com, первая партия новинки разошлась за две минуты. При этом предварительных заявок было подано аж 340 тысяч. Отмечается, что Lenovo Z5 установил рекорд продаж среди всех одиночных продуктов на JD.com.

Напомним, что смартфон получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2240:1080, охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью 700 кд/кв.м, довольно шустрый процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру на 16 Мп и 8 Мп с функциями ИИ, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3000 мАч с возможностью заряжать его от сетевого адаптера мощностью 18 Вт, а также предустановленную ОС Android 8.1 с интерфейсом ZUI 4.0. Цена Lenovo Z5 составит 200 долларов и 280 долларов в зависимости от модификации.