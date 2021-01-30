Первая партия Vivo X60 Pro+ полностью распродана

Компания Vivo похвасталась успехами только что появившегося в продаже камерофона Vivo X60 Pro+, который стал первым на рынке смартфоном с топовым восьмиядерным процессором QualcommSnapdragon 888 и тыльной камерой с оптикой Zeiss. Сообщается, что стартовая партия новинки была полностью раскуплена во всех каналах продаж. Более того, продажи Vivo X60 Pro+ оказались на 369% выше, чем у прошлогоднего X50 Pro+. Напомним, что версия с 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1 оценена в Поднебесной в 774 доллара, а вариант на 12/256 ГБ памяти – 928 долларов.