Первая партия iQOO 8 Pro полностью раскуплена

Компания Vivo объявила о том, что первая партия флагманского смартфона iQOO 8 Pro полностью раскуплена в рамках предзаказа. Старт розничных продаж намечен на 26 августа.

Напомним, что iQOO 8 Pro, оцененный в 770 долларов за базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, оснащается топовым 6,68-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung E5 с разрешением WQHD+ и кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX766), 48 Мп (сверхширик) и 16-Мп телефото-модулем с 2,5-кратным зумом, процессором Snapdragon 888 Plus, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, АКБ емкостью 4500 мАч, проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт, стереодинамиками и чип-предусилителем CS43131.