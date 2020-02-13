Первая партия смартфонов Xiaomi Mi 10 уже распродана

2020-02-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 10; [95]
В сети появилась информация о продажах стартовой партии смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, которые были представлены сегодня утром. Сообщается, что вся первая партия устройств уже распродана. Речь идет о предварительных заказах с депозитом в 15 долларов. Как это обычно бывает, производитель не раскрывает величину партии. Напомним, что Xiaomi Mi 10 появится в ограниченной розничной продаже уже завтра, 14 февраля. Топовая модель Xiaomi Mi 10 Pro, которая уже успела стать лучшим камерофоном на рынке по мнению лаборатории DxOMark, выйдет 18 февраля.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor