Первая продажа Micromax IN 1b состоится 10 декабря в Индии

Micromax наконец-то объявила дату выпуска смартфона IN 1b в Индии. Смартфон будет доступен для покупки по цене от 94,79 доллара США.

Micromax в своем твите подтвердила, что Micromax IN 1b поступит в продажу 10 декабря. Соответственно, пользователи могут приобрести устройство на веб-сайте Micromax. Устройство имеет две версии - 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ памяти и 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ памяти.

  • 2 ГБ + 32 ГБ - 94,79 доллара США.
  • 4 ГБ + 64 ГБ - 108,33 доллара США.

Micromax IN 1b оснащен 6,52-дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана HD+. Под капотом IN 1b работает процессор MediaTek Helio G35 в паре 2/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ памяти. Основная камера получила объектив на 13 Мп и второй модуль на 2 Мп. Под выемкой скрывается 8-мегапиксельная камера для селфи.

Другие функции включают в себя слот microSD, 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 3,5-мм аудиоразъем, GPS, кнопку Google Assistant, распознавание лица, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Версия устройства 2 ГБ работает под управлением Android 10 Go Edition, но 4 ГБ работает под управлением ОС Android 10 без каких-либо лишних программ. Micromax также гарантирует обновления в течение 2 лет.

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