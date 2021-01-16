Первая продажа iQOO 7 превысила 200 миллионов юаней в Китае

11 января компания iQOO выпустила флагманский смартфон iQOO 7 в Китае. Предварительные заказы на устройство поступили в преддверии первой продажи, которая произошла 15 января.

Согласно официальному сообщению iQOO, продажи iQOO 7 превысили 200 миллионов юаней. Компания провела первую продажу с 15 января с 0:00 до 10:00 по местному времени. К сожалению компания не уточнила, сколько единиц было продано в первой продаже.

Смартфон iQOO 7 имеет 6,62-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана FHD+, HDR10+, и частоту обновления 120 Гц с частотой дискретизации касания 1000 Гц. Под капотом находится новейший процессор Snapdragon 888, которая работает в паре с улучшенными версиями 8/12 ГБ DDR5RAM и 128/256 ГБ памяти UFS 3.1.

Другие функции включают в себя 48-мегапиксельную тройную камеру на задней панели с 0-кратным цифровым зумом, защиту от дрожания OIS, 16-мегапиксельную камеру для селфи спереди, аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой FlashCharge 120 Вт, NFC, Bluetooth 5.2 и OriginOS на базе Android 11.
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