Первая разборка iPhone 11 Pro Max. Фото

Вчера стало известно о том, что смартфон iPhone 11 Pro Max получил аккумулятор ёмкостью 3969 мАч. Сегодня в сети появились первые фото разборки новинки Apple, которые подтверждают эту информацию. Итак, в смартфоне действительно используется элемент ёмкостью 3969 мАч или 15,04 Втч при напряжении 3,79 В. Это на 25% больше, чем батарея в предшественнике iPhone XS Max, что дарит надежду на серьезно возросшую автономность. Судя по снимкам, купертиновцы вновь использовали аккумулятор L-образной формы. Более подробный разбор компоновки iPhone 11 Pro Max придется подождать от специалистов из iFixit.