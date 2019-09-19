Первая разборка iPhone 11 Pro Max. Фото

2019-09-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone 11 Pro Max; [90]
Вчера стало известно о том, что смартфон iPhone 11 Pro Max получил аккумулятор ёмкостью 3969 мАч. Сегодня в сети появились первые фото разборки новинки Apple, которые подтверждают эту информацию. Итак, в смартфоне действительно используется элемент ёмкостью 3969 мАч или 15,04 Втч при напряжении 3,79 В. Это на 25% больше, чем батарея в предшественнике iPhone XS Max, что дарит надежду на серьезно возросшую автономность. Судя по снимкам, купертиновцы вновь использовали аккумулятор L-образной формы. Более подробный разбор компоновки iPhone 11 Pro Max придется подождать от специалистов из iFixit.


Комментарии и отзывы iPhone 11 Pro Max
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