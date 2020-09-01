Первые беспроводные наушники среднего класса от Sennheiser

Компания Sennheiser анонсировала новую пару настоящих беспроводных наушников CX 400BT.

Наушники CX 400BT среднего класса имеет около 70 процентов функций своего более дорогого собрата, включая использование того же 7-мм динамического драйвера, а также идентичную акустическую систему при своей цене 299 долларов. Sennheiser CX 400BT имеет тот же встроенный эквалайзер, настраиваемое сенсорное управление через приложение, поддержку кодеков SBC, AAC и aptX Bluetooth.

В CX400 BT отсутствуют функции активного шумоподавления, интеллектуальная пауза, защита от брызг IPX4, а общее время автономной работы меньше - всего 20 часов по сравнению с номинальными 28 часами на MTW2. CX400 BT в основном изготовлен из пластика и имеет массивный корпус, а не премиальный внешний вид MTW2, обтянутый тканью. Наушники CX400 BT будут доступны с 15 сентября в фирменных магазинах Sennheiser или же у других официальных дилеров Sennheiser.