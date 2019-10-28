Первые фото со 108-Мп камеры Xiaomi Mi CC9 Pro

Мы уже писали о том, что топовый смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro получит основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп. Позже руководитель Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал фрагмент фото, сделанного на эту камеру, а еще спустя некоторое время в сети появились остальные части снимка, как и оригинал. В общем, теперь мы можем оценить возможности смартфона с новой камерой, официальная презентация которого состоится уже 5 ноября. На том же мероприятии покажут телевизоры Xiaomi Mi TV 5 и первые смарт-часы Xiaomi.