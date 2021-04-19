Первые наушники на солнечной энергии - Urbanista Los Angeles

Шведский бренд Urbanista представил беспроводные наушники Los Angeles - это первые наушники на солнечной энергии.

Urbanista Los Angeles копирует дизайн наушников линейки Miami. Наушники оснащена 40 мм неодимовыми драйверами с частотной характеристикой от 20 Гц до 20 кГц. Новинка имеет гибридное активное шумоподавление, поддерживает Google Assistant, Bluetooth 5.0. Автономность наушников заявлено как 50 часов.

В наушниках работает Exeger Powerfoyle, новаторская технология, вдохновленная естественным принципом фотосинтеза. Powerfoyle превращает все формы света в чистую бесконечную энергию, питающую наушники. Los Angeles постоянно заряжается при попадании света на улице или в помещении, обеспечивая практически бесконечное время использования. Чем ярче свет, тем лучше.

Стоимость наушников Urbanista Los Angeles составляет 233 доллара. В скором времени модель будет доступна для предварительного заказа.
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