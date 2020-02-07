Первые подробности о мобильной версии Teamfight Tactics

Игровая команда Riot Games поделилась первыми подробностями о мобильной версии Teamfight Tactics.
Закрытый бета тест игры уже стартовал, а релиз игры должен состоятся в марте месяце 2020 года со слов разработчиков Riot Games. Игра будет поддерживать кроссплей с ПК и игроки смогут синхронизировать клиент с версией для компьютеров.
Игру можно будет установить и поиграть на смартфоны свыше 5 версии операционной системы Android.
Мобильная версия будет отличатся от ПК версии следующими элементами:
- В игре будут обновленные элементы интерфейса, что сделает игру более простой
- Специальная панель инвентаря, которая позволит читать описания предметов
- Специальная кнопка внутриигрового магазина чемпионов
- Отдельное меню эмоций легенд, переработанное для сенсорных экранов.