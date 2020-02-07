Первые подробности о мобильной версии Teamfight Tactics

2020-02-07, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Teamfight Tactics; [56]
Игровая команда Riot Games поделилась первыми подробностями о мобильной версии Teamfight Tactics.

Закрытый бета тест игры уже стартовал, а релиз игры должен состоятся в марте месяце 2020 года со слов разработчиков Riot Games. Игра будет поддерживать кроссплей с ПК и игроки смогут синхронизировать клиент с версией для компьютеров.

Игру можно будет установить и поиграть на смартфоны свыше 5 версии операционной системы Android.

Мобильная версия будет отличатся от ПК версии следующими элементами:

  • В игре будут обновленные элементы интерфейса, что сделает игру более простой
  • Специальная панель инвентаря, которая позволит читать описания предметов
  • Специальная кнопка внутриигрового магазина чемпионов
  • Отдельное меню эмоций легенд, переработанное для сенсорных экранов.

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