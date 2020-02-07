Первые подробности о мобильной версии Teamfight Tactics

Игровая команда Riot Games поделилась первыми подробностями о мобильной версии Teamfight Tactics.

Закрытый бета тест игры уже стартовал, а релиз игры должен состоятся в марте месяце 2020 года со слов разработчиков Riot Games. Игра будет поддерживать кроссплей с ПК и игроки смогут синхронизировать клиент с версией для компьютеров.

Мобильная версия будет отличатся от ПК версии следующими элементами:

В игре будут обновленные элементы интерфейса, что сделает игру более простой

Специальная панель инвентаря, которая позволит читать описания предметов

Специальная кнопка внутриигрового магазина чемпионов

Отдельное меню эмоций легенд, переработанное для сенсорных экранов.

Игру можно будет установить и поиграть на смартфоны свыше 5 версии операционной системы Android.