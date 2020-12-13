Первые практические изображения OnePlus 9

Флагманы OnePlus нередко обнаруживают утечки информации перед запуском. Недавно компания официально представила следующий флагман на 2021 год на мероприятии Qualcomm. Скорее всего, это будет серия OnePlus 9 вместе с новым 9E.

Теперь в сети появились первые изображения будущего флагмана. Утверждается, что на изображении флагман OnePlus 9 5G. Модуль камеры на устройстве аналогичен более ранним рендерам с тройными камерами, двумя большими сенсорами и одним меньшим. Если изображения вместе с отчетом верны, устройство будет иметь металлический корпус из алюминия и иметь порты и кнопки в обычных местах.