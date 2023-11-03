Первые примеры фото с камерофона Vivo X100 Pro

Компания Vivo опубликовала первые фотографии, сделанные на основную камеру флагманского смартфона Vivo X100, официальная презентация которого состоится уже 13 ноября. Снимки демонстрируют возможности при съемке с закатным контровым светом, портрета и макро. По данным информатора Digital Chat Station, аппарат получит тыльную камеру с главным 50-Мп модулем на базе 1-дюймового датчика изображения Sony IMX989, объектива Zeiss с диафрагмой F/1,75 и оптической стабилизацией изображения, 64-Мп перископным модулем на основе сенсора OmniVision OV64B (оптический формат 1/2 дюйма c 0,7 мкм пикселями и OIS) и сверхширокоугольным модулем. В качестве аппаратной основы будет использоваться флагманский процессор MediaTek Dimensity 9300, которая набирает в бенчмарке AnTuTu рекордные 2,24 миллиона баллов.