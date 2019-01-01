Первые слухи о OnePlus 7

В сети появился довольно интересный рендер смартфона OnePlus 7, который намекает на монолитный дисплей без каких-либо камер и прочих бонусов. То есть, у смартфона на лицевой панели будет только дисплей и ничего более, что для многих будет большим преимуществом. Камера на фронтальной панели будет скрыта и вы сможете выдвигать ее легким свайпом вверх, как это было у компании Vivo с ее устройством. В принципе, если сам механизм будет крутым и не сломается через год-два, то такая технология очень быстро понравится пользователям и можно будет с радостью пользоваться устройством. Но, пока что это лишь слухи и говорить уверенно о каком-то анонсе мы не можем даже приблизительно. Сейчас нужно просто следить за новостями и надеяться на интересные инновации в будущем.