Первые смартфоны на базе Dimensity 9000 появятся в феврале

Хотя MediaTek опередила Qualcomm, анонсировав свой флагманский 4-нм процессор Dimensity 9000 раньше своего конкурента, устройства на базе Snapdragon 8 Gen1 выйдут на рынок раньше, чем предложения от MediaTek. Dimensity 9000 - это первый в мире чип TSMC, построенный по 4-нм техпроцессу, это должно улучшить производительность при одновременном повышении мощности.

Согласно сообщению на Weibo, первые смартфоны Dimensity 9000 будут выпущены в феврале, если все пойдет по плану. Для сравнения, в этом году ожидается появление флагманов на базе Snapdragon 8 Gen1. Говорят, что одним из первых смартфонов станет Xiaomi 12 с чипсетом Snapdragon 8 Gen1 который выйдет в декабре этого года.
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