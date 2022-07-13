Первые тесты игрового моноблока Colorful G-One Plus AIO

Игровой моноблок Colorful G-One Plus AIO уже дебютировал на рынке.

G-One оснащен специальной материнской платой и мобильным процессором Intel Alder Lake-H, а также мобильной видеокартой NVIDIA RTX 3060. Colorful G-One Plus AIO представляет собой систему «AIO» с игровыми компонентами и внешним блоком питания мощностью 330 Вт.

В моноблоке нельзя заменить процессор и видеокарту, но можно увеличить объем оперативной памяти. Также можете заменить накопитель M.2 и карту Wi-Fi.

На выбор предлагается три конфигурации: с процессорами Core i5-12500H, Core i7-12700H или Core i9-12900H. Графика мобильная GeForce RTX 3060.

При тестировании в 3DMark Colorful G-One Plus AIO набрал 26 793 балла в тесте FireStrike GPU. На тесте побывала младшая модификация с процессором Core i5-12500H, ее цена составляет 1999 долларов.

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